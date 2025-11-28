Σπαρακτικές είναι οι στιγμές που εκτυλίσσονται στην Κρήτη σήμερα και συγκεκριμένα στο Τυμπάκι, στην κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ – Γιώργου, του νεαρού στρατιώτη που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα στο Πεδίο Βολής της Ρόδου κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης.

Το προαύλιο της εκκλησίας έχει γεμίσει από συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής, που έχουν συγκεντρωθεί για το τελευταίο αντίο, σε ένα κλίμα βαθιάς οδύνης.

Δείτε βίντεο από την τοπική ιστοσελίδα Patris:

Το φέρετρο του νεαρού φαντάρου υποδέχτηκαν με δάκρυα στα μάτια οι φαντάροι που βρίσκονται στο προαύλιο της εκκλησίας.

Το στρατιωτικό άγημα βρίσκεται παρατεταγμένο έξω από τον ναό, αποδίδοντας τιμές, ενώ η είσοδος της σορού του 19χρονου στην εκκλησία έγινε υπό τους ήχους της μπάντας του Στρατού. Παράλληλα, οι καμπάνες χτυπούσαν πένθιμα.

Οι εικόνες από τον χώρο αποτυπώνουν τη βαρύτητα της στιγμής και την απέραντη θλίψη για έναν νέο που «έφυγε» ξαφνικά και άδικα. Η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη, με πολλούς να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, καθώς η πομπή οδηγεί τον Ραφαήλ στην τελευταία του κατοικία.

Η κηδεία αναμένεται να τελεστεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.

Τα σχολεία της περιοχής σήμερα παραμένουν κλειστά, μετά από απόφαση του δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη.

Πού στρέφονται οι έρευνες και τι ψάχνουν οι αρχές – Σήμερα το… τελευταίο αντίο

Μία λάθος κίνηση; Αστοχία υλικού ή μήπως και οι δύο αυτοί λόγοι βοήθησαν να προκληθεί αυτό το δράμα; Σε αυτά τα ερωτήματα προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στελέχη του στρατού και της Αστυνομίας στο σημείο της τραγωδίας, που έχει αποκλειστεί και αναζητούνται πολύτιμα ευρήματα από την αυτοψία των ειδικών.

Πληροφορίες του patris, αναφέρουν ότι το σημείο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκεται -από το πεδίο βολής των χειροβομβίδων- σε μία απόσταση περίπου 100 μέτρων στα αριστερά, από το σημείο της τραγωδίας.

Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα χθες ήταν εξονυχιστική και δεν περιορίστηκε μόνο στο σημείο του συμβάντος. Για ώρες ερευνούσαν τους χώρους οι πυροτεχνουργοί της Αστυνομίας και της Σήμανσης από την Ασφάλεια της Ρόδου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητούσαν τον μοχλό ασφαλείας. «Θα είναι το μαύρο κουτί» αν βρεθεί, σχολίαζαν αρμόδιες πηγές. Ο μοχλός ασφαλείας, που – σύμφωνα με πληροφορίες- δεν είχε βρεθεί μέχρι χθες, θα ερευνηθεί για το εάν έχει δύο οπές. Εάν αυτές είναι κλειστές, τότε δίνεται μία εξήγηση για το τι φταίει και έγινε το κακό. Ο μοχλός αυτός θα έπρεπε, λογικά, να βρεθεί σε μικρή απόσταση· ωστόσο, δεν βρέθηκε και γι’ αυτό η έρευνα επεκτάθηκε και σε μεγαλύτερη απόσταση. Πάντως, το σενάριο της αστοχίας υλικού είναι ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που ερευνάται.

Σήμερα, όπως λένε οι πληροφορίες, θα γίνει η έρευνα του πυροτεχνουργού-πραγματογνώμονα, που έχει οριστεί από την οικογένεια του 19χρονου. Θα ακολουθήσει η έρευνα και του στρατού, καθώς θα πρέπει να πάρει πίσω οχήματα και υλικό που υπήρχαν εκείνη την ημέρα στο σημείο της τραγωδίας.