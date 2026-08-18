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Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 36χρονος στην Κρήτη, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, μετά την καταγγελία της 29χρονης συζύγου του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, στις 13 Αυγούστου.
Η γυναίκα απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, έχοντας εμφανή σημάδια στο πρόσωπό της. Όπως φέρεται να κατήγγειλε, ο σύζυγός της, τής επιτέθηκε ενώ κοιμόταν, χτυπώντας την επανειλημμένα με γροθιές στο κεφάλι και το πρόσωπο.
Η ζήλια για ένα τηλεφώνημα
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Cretalive, ο 36χρονος φέρεται να απέδωσε την ένταση στον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου της συζύγου του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας εντόπισε στο κινητό της μια παλαιότερη κλήση από κοινό τους γνωστό και θεώρησε ότι η επικοινωνία ήταν ύποπτη. Ο ίδιος λέγεται ότι είχε εκφράσει επανειλημμένα τη ζήλια του απέναντι στη σύζυγό του.
Η 29χρονη, ωστόσο, φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές ότι η συγκεκριμένη επίθεση δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό.
Καταγγελία για κακοποίηση πέντε ετών
Η γυναίκα υποστήριξε ότι τα περιστατικά κακοποιητικής συμπεριφοράς είχαν ξεκινήσει περίπου πέντε χρόνια νωρίτερα.
Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με την κατάθεσή της, η κατάσταση διαρκούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι την τελευταία επίθεση δεν είχε απευθυνθεί στις αστυνομικές Αρχές.
Η επίθεση μπροστά στα παιδιά
Την ώρα του περιστατικού, στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 4 και 7 ετών.
Όπως φέρεται να περιέγραψε η 29χρονη, το μικρότερο παιδί ξύπνησε, ενώ εκείνη δεχόταν την επίθεση. Η μητέρα απομακρύνθηκε προκειμένου να βρεθεί κοντά του, όμως αισθάνθηκε αδιαθεσία από τα χτυπήματα και ζήτησε βοήθεια.
Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 36χρονος βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση και απείλησε τη σύζυγό του ότι θα τη σκότωνε, ενώ παράλληλα φέρεται να έκανε λόγο και για αυτοκτονία.
Η απόφαση του δικαστηρίου
Μετά την καταγγελία, ο 36χρονος συνελήφθη και η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.
Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο μηνών. Ο 36χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή για την έκτιση της ποινής του.