Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 28χρονος, στο κινητό του οποίου βρέθηκαν ακατάλληλες φωτογραφίες ανήλικης κοπέλας. Ταυτόχρονα ο νεαρός άνδρας, διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας, γι’ αυτό και είχε οδηγηθεί στον ανακριτή. Μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Όπως ήδη έχει γράψει το cretapost, η σύλληψή του ήρθε μετά από καταγγελία της μητέρας μιας 15χρονης ενώ στα δύο κινητά του βρέθηκαν ροζ… φωτογραφίες της ανήλικης. Μάλιστα όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 28χρονος είχε γνωρίσει την 15χρονη μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών.

Όσο μιλούσαν, της προωθούσε γυμνές του φωτογραφίες και ταυτόχρονα της ζητούσε να του στείλει δικές της. Το κορίτσι μετά από πολλές πιέσεις και απειλές, του έστειλε. Όμως ο 28χρονος δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο αργότερα δημοσίευσε τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο με ψεύτικο προφίλ. Αμέσως μετά το περιστατικό, έγινε η καταγγελία από την ανήλικη και τη μητέρα της .

Επισημαίνεται επίσης, ότι σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πολεμικό τυφέκιο τύπου «Kalashnikov»

γεμιστήρας

113 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

μαχαίρι

2 κινητά τηλέφωνα