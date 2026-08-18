Επίθεση από σκύλο δέχτηκε ένα επτάχρονο κοριτσάκι στη Μεσαρά Ηρακλείου στην Κρήτη, προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 16 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια επίσκεψης της μικρής με τον πατέρα της σε φιλικό τους σπίτι.

Ο σκύλος βρισκόταν στον ίδιο χώρο με την 7χρονη, ωστόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό, διερευνώνται.

Αμέσως μετά την επίθεση, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες φροντίδες. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται. Η ζωή της 7χρονης δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της.

«Μου είπε ότι της επιτέθηκε ο σκύλος»

Η μητέρα της ανήλικης περιέγραψε στην ομάδα στο Facebook «ΔιαSOSτε τη Μεσαρά» τις δραματικές στιγμές που έζησε το παιδί της:

«Την Κυριακή το βράδυ 23:10 με πήρε τηλέφωνο ο πατέρας της κόρης μου και μου είπε ότι της επιτέθηκε ο σκύλος στενού συγγενικού προσώπου. Το παιδί μου είναι μόλις 7 χρονών και νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο…».

Για το περιστατικό συνελήφθησαν ο 34χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου και ο 43χρονος πατέρας της μικρής για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή: Nea Kriti