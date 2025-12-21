Δύο σοβαρά περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε περιοχές της Κρήτης, κινητοποιώντας τις αστυνομικές Αρχές.

Συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, ανήλικο αγόρι μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, όπου συμμετείχε σε κοινωνική εκδήλωση.

Μετά την ενημέρωση των Αρχών, συνελήφθη η 53χρονη υπεύθυνη του καταστήματος, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων, από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα-Πεδιάδας.

Παράλληλα, στα Χανιά καταγράφηκε ακόμη ένα περιστατικό μέθης ανηλίκου. Ο ανήλικος μαθητής, βρισκόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Δήμο Αποκορώνου και κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας για τις πρώτες βοήθειες.ενώ για την υπόθεση, συνελήφθησαν ο 48χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, καθώς και η 49χρονη μητέρα του παιδιού, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η προανάκριση διεξάγεται από το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου.