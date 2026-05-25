Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι Αρχές διερευνούν τις πολύ σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης του παιδιού. Η μητέρα της τρίχρονης, η οποία ήταν εκείνη που τη μετέφερε χτυπημένη στο νοσοκομείο το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/05) στο Δικαστικό Μέγαρο, προκειμένου να δικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου για τα πλημμελήματα που αναγράφονται στη σχετική δικογραφία.

Αργότερα παρουσιάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και ο άνδρας με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας της μικρής. Σημειώνεται πως αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Στα δικαστήρια οι γονείς του βρέφους

Η υπόθεση αυτή κακοποίησης ανηλίκου αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς στη σχετική δικογραφία αναφέρεται και η κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας, σε βάρος των δύο γονέων.

Οι γιατροί που ανέλαβαν το μικρό κορίτσι εντόπισαν στο κορμί του μώλωπες, αιματώματα, εκχυμώσεις και άλλα σοβαρά ευρήματα κακοποίησης.

Παράλληλα, έχουν επεκταθεί οι έρευνες των Αρχών και των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον του κοριτσιού.

Στην οικογένεια υπάρχουν ακόμη τρία ανήλικα παιδιά, τα οποία είναι τα αδέρφια της 3χρονης. Τα ανήλικα μεταφέρθηκαν από την αστυνομία στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου και φιλοξενούνται και φυλάσσονται από Κοινωνικές Υπηρεσίες και τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η πληροφορία ότι η μητέρα, η οποία είναι Ρομά, είχε αποκτήσει ακόμη δύο παιδιά, τα οποία έχουν φύγει από τη ζωή. Η γυναίκα υποστήριξε ότι τα βρέφη πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμού, κάτι που εξετάζεται από τις Αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο πατέρας του μικρού κοριτσιού αρχικά είχε προσπαθήσει να παραπλανήσει τις Αρχές, αναφέροντας πως βρισκόταν εκτός Κρήτης, και συγκεκριμένα στην Αθήνα. Η Αστυνομία, όμως, τον εντόπισε στα Χανιά και τον συνέλαβε.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το βράδυ της Πέμπτης (22/05), η μητέρα της τρίχρονης την μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως το βρέφος έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μώλωπες, σε πολλά σημεία του σώματός του.

Τότε κρίθηκε απαραίτητο, το παιδί να διακομιστεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου μέχρι σήμερα Δευτέρα, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ότι το βρέφος έφτασε στο νοσοκομείο, αφού σύμφωνα με την μητέρα λιποθύμησε ενώ βρισκόταν σε παιδική χαρά της περιοχής. Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά το 3χρονο παιδί.

Πηγή: Patris