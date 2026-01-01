Μια νέα υπόθεση ζωοκλοπής εξιχνιάστηκε από την αστυνομία στον δήμο Βιάννου, με τον δράστη, να είναι ένας 34χρονος αλλοδαπός. Η κλοπή σημειώθηκε κατά την διάρκεια ΄των Χριστουγέννων, όταν άγνωστοι υφάρπαξαν επτά αιγοπρόβατα από κτηνοτρόφο της περιοχής.

Έπειτα από ενδελεχείς έρευνες, οι Αρχές ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τον 34χρονο, στο Ηράκλειο, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα από τα κλεμμένα ζώα, τα οποία επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Επιπλέον, βρέθηκε και ένας σκύλος που ζούσε κάτω από ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Ο σκύλος ήταν αλυσοδεμένος χωρίς κανένα προστατευτικό κάλυμμα, χωρίς ηλεκτρονική σήμανση και χωρίς κτηνιατρική φροντίδα. Για τις συνθήκες αυτές, επιβλήθηκε το αντίστοιχο διοικητικό πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του ζώου.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου.