Άλλο ένα περιστατικό παραμέλησης ζώων, σημειώθηκε στην περιοχή της Κισσάμου στην Κρήτη. Πέντε σκυλιά που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες σε ένα πολύ μικρό οικόπεδο, αλυσοδεμένα, διασώθηκαν έπειτα από καταγγελία Αυστριακού πολίτη. Στο σημείο, μετέβη ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου, ο οποίος διαπίστωσε την κακή κατάσταση των ζώων, με ένα από αυτά να παρουσιάζει εμφανή συμπτώματα καλαζάρ, σύμφωνα με την ομάδα «Νέμεσις – Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον, τα Ζώα, το Κυνήγι».

Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης, ένας 60χρονος κάτοικος της περιοχής, συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο. Με εντολή εισαγγελέα, τα σκυλιά μεταφέρθηκαν για άμεση κτηνιατρική περίθαλψη.

Έκκληση για φιλοξενία ή προσωρινή ανάδοχη οικογένεια.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της κ. Νατάσας Μπομπολάκη, μέλος της «Νέμεσις – Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον, τα Ζώα, το Κυνήγι», στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: