Ένας 40χρονος άνδρας στην Κρήτη πήρε αυτοκίνητο με leasing, όμως δεν το επέστρεψε ποτέ πίσω, με αποτέλεσμα το όχημα να δηλωθεί κλεμμένο, από την εταιρία.

Λογάριαζε όμως χωρίς τους άνδρες του ΤΑΕ Μεσαράς που το Σάββατο (17/1) τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Μέσα στο όχημα οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ποσότητα κοκαΐνης. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του όπου εντοπίστηκαν δύο πιστόλια.

Ο 40χρονος άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

