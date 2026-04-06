Συνελήφθη ο 17χρονος που φέρεται ως ο κύριος δράστης της σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης, ενώ οι γονείς του είναι αντιμέτωποι με τις κατηγορίες, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της προανάκρισης, το μεσημέρι της 28ης Φεβρουαρίου 2026, ο κατηγορούμενος οδήγησε με αυτοκίνητο την ανήλικη παθούσα, με την οποία είχε φιλική σχέση, σε έναν υπαίθριο χώρο που είναι γνωστός ως «Γηπεδάκι», λίγα μέτρα πάνω από το Κοιμητήριο του Καστελλίου.

Εκεί, της αφαίρεσε τα ρούχα και προχώρησε σε άσεμνες χειρονομίες και γενετήσιες πράξεις εις βάρος της, χωρίς τη συναίνεσή της. Στη συνέχεια, την ανάγκασε δια της βίας, να προβεί και η ίδια σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος του, και πάλι χωρίς τη θέλησή της. Επιπλέον, σοκαριστικό είναι το επιπρόσθετο στοιχείο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, κατόπιν διεξαγωγής έρευνας στο σπίτι του 17χρονου και στο κινητό του, ότι είχε στην κατοχή του φωτογραφίες και βίντεο, με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία και εις βάρος των γονέων του, καθώς κατηγορούνται ότι δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποτρέψουν την τέλεση των αδικημάτων, από τον γιο τους. Επίσης, κλήθηκε και ο ενήλικος αδερφός του για προληπτικό έλεγχο, ο οποίος ελέχθηκε μέσω του εξελιγμένου συστήματος POL, χωρίς όμως να εντοπιστεί κάποιο ύποπτο στοιχείο.

Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης, με την ανήλικη παθούσα, να εξετάζεται σύμφωνα με το άρθρο 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που αφορά τη λήψη κατάθεσης από «ευάλωτους μάρτυρες». Παράλληλα, ο κατηγορούμενος συνελήφθη και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, σύμφωνα με το άρθρο 348Α του Ποινικού Κώδικα, καθώς και συναφή αδικήματα που σχετίζονται με γενετήσιες πράξεις, χωρίς συναίνεση.

Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και οι γονείς του, οι οποίοι συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 360 Ποινικού Κώδικα. Επιπλέον, δόθηκε εντολή για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης της ανήλικης, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με εντατικούς ρυθμούς.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στο Καστέλλι, μια κατά τα άλλα ήσυχη κωμόπολη της επαρχίας Πεδιάδας, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ηρακλείου, σε μία από τις πιο εύφορες περιοχές της Κρήτης.