Ένας 36χρονος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του οκτώ «φιξάκια» κοκαΐνης και 2.990 ευρώ, ενώ οι αστυνομικές Αρχές τον εντόπισαν την ώρα, που προχωρούσε σε αγοραπωλησία ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, οι αστυνομικοί είχαν στοιχεία ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στο Ηράκλειο και τον είχαν θέσει υπό παρακολούθηση.

Προχθές το απόγευμα (25/11) στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης, τον είδαν να μεταβαίνει με αυτοκίνητο σε περιοχή του Ηρακλείου και να παραδίδει ποσότητα ναρκωτικών σε έναν 46χρονο.

Διεξήχθη έλεγχος και στους δύο, καθώς και έρευνα στο σπίτι του 36χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά οκτώ αυτοσχέδιες συσκευασίες με μικροποσότητες κοκαΐνης, μία ζυγαριά ακριβείας, 2.990 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.