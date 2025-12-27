Τις τελευταίες 24 ώρες, στη νότια Κρήτη και τη Γαύδο καταγράφηκαν οκτώ περιστατικά έρευνας και διάσωσης μεταναστών, με τις Λιμενικές Αρχές να συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.). Με τη συνδρομή σκαφών της FRONTEX και παραπλεόντων πλοίων, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 630 αλλοδαποί, ενώ ένας διακινητής συνελήφθη.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 26/12, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, εντόπισε λέμβο με 40 επιβαίνοντες (34 άνδρες και 6 ανήλικους) περίπου 49 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο Ηράκλειο, όπου συνελήφθη ένας 19χρονος υπήκοος Νότιου Σουδάν, ως φερόμενος διακινητής.

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 27/12, 361 μετανάστες διασώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, με τη βοήθεια του παραπλέοντος φορτηγού «ALBERT MAERSK» και περιπολικού σκάφους του Λιμενικού.

Ακολούθησε ασφαλής αποβίβασή τους στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και μεταφορά στην Αγυιά Χανίων.

Στο νησί της Γαύδου, στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν 78 μετανάστες (68 άνδρες, 3 γυναίκες και 7 ανήλικους) στην παραλία Τρυπητή.

Οι επιβαίνοντες φιλοξενήθηκαν προσωρινά και στη συνέχεια, με σκάφη της FRONTEX, μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα και την Αγυιά Χανίων.

Επιπλέον, διασώθηκε λέμβος με 30 ακόμη άτομα (29 άνδρες και 1 γυναίκα) νότια της Γαύδου, που αρχικά κατέβηκαν στο λιμάνι «Καραβέ» και στη συνέχεια στην Αγυιά Χανίων. Την ίδια ημέρα, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού περισυνέλεξε ακόμα 30 μετανάστες περίπου 31,5 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Ένα βρέφος και η μητέρα του, μαζί με τρεις άνδρες, χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου ένας άνδρας παραμένει νοσηλευόμενος.

Την ίδια ημέρα, 13 ακόμη μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία Μύρτου Ιεράπετρας και οδηγήθηκαν στο Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Σήμερα, υπό τον συντονισμό του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., σκάφος της FRONTEX διέσωσε 47 επιβαίνοντες σε λέμβο περίπου 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, πλοίο με σημαία Βανουάτου εντόπισε 31 άτομα σε λέμβο, περίπου 42 μίλια νότια των Καλών Λιμένων.