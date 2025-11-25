Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας και 56 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, οι Λιμενικές Αρχές εντόπισαν και διέσωσαν συνολικά 144 μετανάστες, τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης και το πρωί της 21ης Νοεμβρίου 2025, αντίστοιχα.

Στην πρώτη επιχείρηση διάσωσης, 68 άτομα περισυνελέγησαν από δύο λέμβους. Από τους διασωθέντες, πέντε άτομα δύο από το Νότιο Σουδάν και τρία από το Σουδάν, ηλικίας 20, 23, 24, 43 και 20 ετών, αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως οι διακινητές που τους μετέφεραν από το Τομπρούκ της Λιβύης έναντι χρηματικής αμοιβής.

Στη δεύτερη περίπτωση, 76 άτομα εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Δύο άνδρες από το Νότιο Σουδάν, ηλικίας 18 και 28 ετών, αναγνωρίστηκαν από τους διασωθέντες ως οι διακινητές που είχαν οργανώσει τη μεταφορά τους.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι μετανάστες, η αναχώρησή τους από περιοχή κοντά στο Τομπρούκ έγινε τις βραδινές ώρες της 21ης Νοεμβρίου 2025, με κόστος που κυμαινόταν μεταξύ 12.000 και 14.000 λιβυκών δηναρίων και 200.000 αιγυπτιακών λιρών ανά άτομο, για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Τι ερευνούν οι αρχές

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Ιεράπετρας αναλύει και επεξεργάζεται ενδελεχώς, όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, όπως επίσης και την συνεργασία τους με άλλα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

