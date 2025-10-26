Άκρως επιθετική φαίνεται πως ήταν μία θαλάσσια χελώνα στην Κρήτη, η οποία δάγκωσε με δύναμη μία γυναίκα στο πόδι.

Δεν έχει γίνει γνωστό πότε έγινε το περιστατικό και σε ποια περιοχή του νησιού.

Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει το πόδι της γυναίκας εμφανώς μελανιασμένο από το δυνατό δάγκωμα του ζώου.

Χρήστες των social media σχολίασαν τον… «μπλε» προσαγωγό της γυναίκας αλλά και τον πόνο που ένιωσε.

Μάλιστα, σύμφωνα με το creta24.gr, η γυναίκα φαίνεται πως έχει δεχτεί «διπλή επίθεση» από τη χελώνα, αφού έχει άλλο ένα σημάδι στο αριστερό της πόδι, πάνω από τον αστράγαλο.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα περιστατικά καταγράφονται τα δύο τελευταία χρόνια στο νησί και ειδικά στο Μαράθι, με τους ειδικούς να προειδοποιούν τους κολυμβητές να μην πλησιάζουν τις θαλάσσιες χελώνες καθώς τα ζώα νιώθουν απειλή και υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να «επιτεθούν».

