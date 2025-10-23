Επιμέλεια: Γ.Κ.

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε, νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης 23/10, στη Μεσαρά και πιο συγκεκριμένα, σε δρόμο των Καπαριανών του Δήμου Φαιστού. Κάτω από συνθήκες που διερευνά η Αστυνομία, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, ένας άνδρας 62 ετών έχασε τη ζωή του, καθώς υπέστη ανακοπή και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να επανέλθει στη ζωή και έχασε τη ζωή του μέσα στο ασθενοφόρο.

Στο Νοσοκομείο, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο του τροχαίου, μεταφέρθηκαν και δύο νεαρές γυναίκες που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα.

