Στο πένθος έχουν βυθιστεί η οικογένεια, οι φίλοι και οι συγχωριανοί του άτυχου 17χρονου, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το δυστύχημα εκτυλίχθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε μια στροφή θανάτου ανάμεσα στην Αγία Πελαγία και το Φόδελε.

Ο ανήλικος πιθανότατα προσπάθησε να επαναφέρει το φορτηγό κόβοντας απότομα το τιμόνι αριστερά με συνέπεια το βαρύ όχημα να ανατραπεί και να συρθεί στην άσφαλτο. Από τύχη αποτράπηκε μεγαλύτερη τραγωδία καθώς δεν ακολουθούσε άλλο αυτοκίνητο που θα μπορούσε να είχε καταπλακωθεί κατά την ανατροπή του φορτηγού, ενώ λίγα μέτρα παρακάτω δούλευαν εργάτες για την αλλαγή του ασφαλτοτάπητα στο συγκεκριμένο σημείο. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του υπευθύνου του εργοταξίου.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη στις 17:00 στον Ιερό Ναό της Παναγίας στις Άνω Αρχάνες.