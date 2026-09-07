Λύθηκε το μυστήριο γύρω από το αυτοκίνητο που κατέληξε στη θάλασσα, στην απόκρημνη παραλία του Αγίου Αντωνίου στη Νεάπολη Κρήτης.

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα της Τροχαίας ΒΟΑΚ, επρόκειτο για το όχημα που το Σάββατο (29/08) είχε εμπλακεί σε επικίνδυνους ελιγμούς, σπάζοντας διαχωριστικά κολωνάκια στον ΒΟΑΚ για να πραγματοποιήσει προσπεράσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το όχημα οδηγούσε ένας 16χρονος με τρεις συνεπιβαίνοντες, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι το έριξαν επίτηδες στο νερό για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Βίντεο από την επικίνδυνη προσπέραση στον ΒΟΑΚ:

Σχεδιασμένη απόρριψη στη θάλασσα

Από την πρώτη στιγμή που το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Αντωνίου, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εξέταζαν ως επικρατέστερο το σενάριο της εσκεμμένης ενέργειας.

Όπως εκτιμούν οι αστυνομικές Αρχές, οι εμπλεκόμενοι έριξαν επίτηδες το όχημα στον γκρεμό προκειμένου να εξαφανίσουν τα τεκμήρια, να καταστρέψουν τυχόν αποτυπώματα και να αποτρέψουν τη σύνδεση του οχήματος με τον ανήλικο οδηγό που είχε καταγραφεί να παραβιάζει κάθε κανόνα οδικής ασφάλειας.

Ο 16χρονος οδηγός και οι συλλήψεις της ΕΛ.ΑΣ.

Στο τιμόνι του οχήματος κατά τη διάρκεια των επικίνδυνων ελιγμών στον ΒΟΑΚ, φαίνεται να βρισκόταν ο 16χρονος, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαιναν ακόμη τρία άτομα, ο πατέρας, ο παππούς και ένας φίλος του τελευταίου.

Η Ελληνική Αστυνομία είχε ήδη ισχυρές υποψίες για την ταυτότητα του ιδιοκτήτη του οχήματος, ωστόσο ανέμενε τη διασταύρωση των στοιχείων πριν προχωρήσει σε οργανωμένη επιχειρησιακή παρέμβαση.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις των τεσσάρων ατόμων σχετικά με την υπόθεση, αλλά και για άλλα αδικήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης.

Την προανάκριση για το σύνολο της υπόθεσης διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ.

Πηγές: Cretalivenews , patris.gr