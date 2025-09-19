Δύο άνδρες από το Πακιστάν λογομάχησαν έντονα στην Κρήτη, πιάστηκαν στα χέρια και μόλις ο καβγάς έγινε εντονότερος ο ένας από τους δυο, ηλικίας 32 ετών πήρε ένα δρεπάνι και επιτέθηκε στον 35χρονο, χτυπώντας τον στο σώμα και το πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα όταν δύο άνδρες – με καταγωγή από το Πακιστάν – συναντήθηκαν και άρχισαν να καυγαδίζουν.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο με τους γιατρούς να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να περιθάλπτουν τα τραύματά του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που ξεκίνησε τις έρευνες και εντόπισε τον 32χρονο συλλαμβάνοντάς τον.