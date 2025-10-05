«Συναγερμός» σήμανε σήμερα (5/10), στις Αρχές εξαιτίας ενός άνδρα που αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία την ώρα που περπατούσε σε φυσιολατρικό μονοπάτι στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το μεσημέρι σε μονοπάτι που βρίσκεται ανατολικά της Παλαιόχωρας , όταν ένας ηλικιωμένος τουρίστας έκανε πεζοπορία.

Ο άτυχος ηλικιωμένος κάποια στιγμή ένοιωσε έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι Αρχές.

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική στην οποία συμμετείχαν 15 πυροσβέστες, ενώ, εξαιτίας του ότι το σημείο ήταν αρκετά δύσβατο, «σηκώθηκαν» και δύο ελικόπτερα για να προσεγγίσουν τον άτυχο άνδρα.

Περίπου στις 16:00, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο και ξεκίνησαν να του δίνουν τις Πρώτες Βοήθειες.

Η διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ έχει ειδοποιηθεί και το ΕΚΑΒ που περιμένει σε ασφαλές σημείο για να παραλάβει τον ηλικιωμένο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί η ακριβή κατάσταση υγείας του τουρίστα.