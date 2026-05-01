Κλιμακώνεται η ένταση στην Κρήτη μετά την άφιξη των επιβαινόντων του διεθνούς στολίσκου «Στόλος της Ελευθερίας», με τις επιχειρησιακές διαδικασίες των αρχών να συνοδεύονται από τραυματισμούς και έντονες διαμαρτυρίες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεκάδες ακτιβιστές χρήζουν ιατρικής φροντίδας στο Λασίθι, ενώ στο Ηράκλειο η μεταφορά των υπόλοιπων συμμετεχόντων προς το αεροδρόμιο εξελίσσεται υπό δύσκολες συνθήκες, πυροδοτώντας συγκεντρώσεις αλληλεγγύης.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, καθώς οι καταγγελίες για τη μεταχείριση των επιβαινόντων από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ πληθαίνουν, θέτοντας σε συναγερμό τις τοπικές υγειονομικές και αστυνομικές υπηρεσίες.

Παροχή πρώτων βοηθειών στο Νοσοκομείο Σητείας

Η σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Σητείας, όπου μεταφέρθηκαν περίπου 30 άτομα. Οι συγκεκριμένοι επιβαίνοντες φέρουν τραύματα και χτυπήματα τα οποία αποδίδονται σε ενέργειες του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού κατά τη διάρκεια της ανάσχεσης του στολίσκου.

Την εικόνα των τραυματισμών ενισχύει οπτικό υλικό που διακινείται από την οργάνωση Global Sumud Flotilla, μέσω του Ιάσονα Αποστολόπουλου.





Οι φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν εντός των λεωφορείων μεταφοράς, δείχνουν ακτιβιστές τραυματισμένους, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για άμεση ιατρική παρέμβαση και νοσηλεία για σημαντικό αριθμό ατόμων που συμμετείχαν στην ανθρωπιστική αποστολή.

Η μεταφορά των επιβαινόντων και οι καταγγελίες για τις συνθήκες κράτησης

Την ίδια ώρα στο Ηράκλειο, η διαδικασία μετακίνησης των υπολοίπων επιβαινόντων προς το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» πραγματοποιείται με τρόπο που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Τα λεωφορεία αποβίβασαν τους ανθρώπους στην περιοχή του Καρτερού, από όπου υποχρεώθηκαν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους πεζοί προς τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες του Λευτέρης Κυπριωτακης, οι συνθήκες υπό τις οποίες τελεί η μεταφορά είναι εξαιρετικά δυσμενείς. Ο ίδιος αναφέρει ότι στους επιβαίνοντες έχει απαγορευθεί κάθε επαφή με τον έξω κόσμο, καθώς τους έχουν αφαιρεθεί τα κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές για στέρηση βασικών αναγκών, όπως η παροχή νερού, ενώ ο κ. Κυπριωτάκης χαρακτήρισε την όλη επιχείρηση ως «απαγωγή σε ελληνικά χωρικά ύδατα» από τις ισραηλινές δυνάμεις, συνοδεύοντας τις καταγγελίες του με σχετικό βίντεο και φωτογραφικό υλικό.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης»

Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, έχει συγκεντρωθεί πλήθος αλληλέγγυων, όπως φαίνεται και στη φωτογραφίες της Μαρία Τσαγκαράκη. Οι συγκεντρωμένοι εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στους ακτιβιστές και απαιτούν την άμεση απελευθέρωση όλων των ανθρώπων που κρατούνται στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Οι διαδηλωτές στρέφουν τα βέλη τους και κατά της ελληνικής κυβέρνησης, ζητώντας τον τερματισμό της συμμετοχής της χώρας στους στρατηγικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Η κινητοποίηση παραμένει ενεργή, με το αίτημα για διασφάλιση των δικαιωμάτων των επιβαινόντων και τον σεβασμό των διεθνών ανθρωπιστικών κανόνων να κυριαρχεί, την ώρα που η Κρήτη παραμένει το κέντρο μιας σύνθετης διεθνούς κρίσης.

