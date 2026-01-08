Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον κόμβο Σκαλανίου στο Ηράκλειο.

Συναγερμός έχει σημάνει στη πόλη, καθώς ο ένας οδηγός παραμένει εγκλωβισμένος στο αμάξι του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα προκλήθηκε όταν οδηγός φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στο σημείο.

Ήδη βρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος, δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Πηγή: NeaKriti