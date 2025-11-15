Δραματικές στιγμές βιώνει η οικογένεια του 53χρονου που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο της Πέμπτης (13/11), με την τελευταία πράξη της τραγωδίας να εκτυλίσσεται σήμερα (15/11) το μεσημέρι.

Ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από εκτροπή και ανατροπή του οχήματός του, σε δρόμο στα Κάτω Καστελλιανά. Στο σημείο είχε μεταβεί λίγα λεπτά αργότερα η Πυροσβεστική, καθώς είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια. Παρά τον απεγκλωβισμό του και τις προσπάθειες ανάνηψης από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, ο 53χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Μέσα σε αυτήν τη βαθιά οδυνηρή κατάσταση, η οικογένεια ήρθε αντιμέτωπη με μια ακόμη δύσκολη στιγμή: τα δύο παιδιά του 53χρονου ήταν αβάπτιστα. Σύμφωνα με την παράδοση, η βάπτιση έπρεπε να προηγηθεί της κηδείας, γι’ αυτό και τελέστηκε σήμερα (15/11) το πρωί στο Δεμάτι Ηρακλείου.

Λίγες ώρες αργότερα τελέστηκε η κηδεία του 53χρονου, μέσα σε κλίμα ανείπωτης θλίψης και πόνου.