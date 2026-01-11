Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Κρήτης εξαιτίας του θανάτου του 27χρονου Στέλιου Τσικνάκη που άφησε την τελευταία του πνοή όταν κατά τη διάρκεια κυνηγιού έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε γκρεμό.

Η οικογένεια του, φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου αναμένεται να αποχαιρετήσουν σήμερα τον 27χρονο μάγειρα στην Άνω Βιάννο. Η εξώδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου στις 3 το μεσημέρι ενώ η σορός του θα βρίσκεται νωρίτερα στην εκκλησία.

Το σπαρακτικό μήνυμα του αδερφού του

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται από χθες όλη η οικογένεια του 27χρονου Στέλιου Τσικνάκη, εξαιτίας του τραγικού θανάτου του. Ο αδερφός του, που ήταν μαζί του την ώρα του δυστυχήματος, λίγες ώρες μετά ανάρτησε ένα σπαρακτικό μήνυμα στα social media.

«Και τώρα αδερφέ μου… Σιωπή… Βιάστηκες να φύγεις και είχαμε αφήσει πολλά στη μέση… Δεν θα πω τίποτα παρά μόνο καλή αντάμωση στους κυνηγότοπους εκεί ψηλά…».