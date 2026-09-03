Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσιών στην Κρήτη καθώς βρέθηκε νεκρός σε χωράφι δημοτικός σύμβουλος ο οποίος διατέλεσε και αντιδήμαρχος. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε νεκρός φέροντας τραύμα από καραμπίνα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το patris.gr, πηγές αναφέρουν ότι ο εκλιπών εκλέγεται με την παράταξη του Μανώλη Κοκοσάλη, δηλαδή του Δημάρχου και κατά το παρελθόν έχει διατελέσει αντιδήμαρχος με πολλές αρμοδιότητες ευθύνης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκε σε χωράφι στις Άγιες Παρασκιές.

Το σκηνικό παραπέμπει την Αστυνομία σε πρώτο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αυτοκτονία ωστόσο διερευνώνται όλες οι πτυχές μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.