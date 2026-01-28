Μια ακαδημαϊκή διάκριση σπάνιας εμβέλειας, που συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με κοινωνική συνείδηση και προσωπική ισορροπία, πέτυχε ένας νέος νομικός από την Κρήτη, αφήνοντας το αποτύπωμά του στη Νομική Σχολή Αθηνών.

Τον υψηλότερο βαθμό αποφοίτησης που έχει καταγραφεί στη Νομική Σχολή Αθηνών τις τελευταίες δεκαετίες συγκέντρωσε ο Μάνος Γιαλιαδάκης, ένας νέος επιστήμονας με καταγωγή από το Κεφαλοβρύσι του Δήμου Βιάννου. Ο 23χρονος ορκίστηκε πρόσφατα και ήδη πραγματοποιεί την άσκησή του ως δικηγόρος, έχοντας ωστόσο εξασφαλίσει μια θέση ξεχωριστή στην ιστορία της σχολής, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες από τη γραμματεία, τα τελευταία χρόνια κανείς δεν έχει αποφοιτήσει με τόσο υψηλή βαθμολογία.

Σε μια σχολή όπου η βαθμολόγηση θεωρείται παραδοσιακά αυστηρή και οι υψηλοί βαθμοί σπάνιοι, η επίδοσή του χαρακτηρίζεται εξαιρετική. Όπως ο ίδιος αναφέρει στο patris.gr, η πορεία αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα συγκυρίας αλλά συνειδητής επιλογής:

«Γνώριζα ότι οι περισσότερες υποτροφίες χορηγούνται με κριτήριο το βαθμό πτυχίου και ήθελα αυτό να με βοηθήσει στη μετέπειτα πορεία μου, για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό».

Με την πάροδο του χρόνου και τη σταθερά υψηλή απόδοσή του, ο στόχος της κορυφής έγινε ακόμη πιο ξεκάθαρος.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στο εμπορικό και στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, ενώ το επαγγελματικό του όραμα περιλαμβάνει έναν συνδυασμό δικηγορικής πρακτικής και ακαδημαϊκής ενασχόλησης με την έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό, επέλεξε να πραγματοποιήσει την άσκησή του σε ένα μικρό αλλά εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο, με έμφαση στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων και στην ποιοτική νομική εργασία.

Μια φοιτητική πορεία με απαιτήσεις και ισορροπίες

Η διαδρομή του στη σχολή δεν ήταν ανέφελη. Όπως εξηγεί, οι εξεταστικές περίοδοι απαιτούσαν έντονη προσήλωση και περιορισμό της κοινωνικής ζωής. Παρ’ όλα αυτά, κατά τη διάρκεια των εξαμήνων κατάφερνε να διατηρεί μια ισορροπημένη καθημερινότητα, συνδυάζοντας γυμναστική, προσωπικό χρόνο και κοινωνικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς, πρακτικές ασκήσεις σε δημόσιους φορείς και ενεργή παρουσία στη νομική αρθρογραφία.

«Ήταν πολύ διαχειρίσιμο κατά τη διάρκεια των εξαμήνων, μόνο στις εξεταστικές αναγκαζόμουν να αυξήσω ρυθμούς», σημειώνει.

Για την ολοκλήρωση των σπουδών στη Νομική Αθηνών απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 41 μαθήματα. Ο Μάνος Γιαλιαδάκης επέλεξε να εξεταστεί σε 42, λαμβάνοντας άριστα σε 35 εξ αυτών και βαθμό 9 στα υπόλοιπα 7. Όπως υπογραμμίζει, οι μικρές αποκλίσεις δεν τον απογοήτευσαν:

«Στη νομική υπάρχει πάντα και ο υποκειμενικός παράγοντας στη βαθμολόγηση. Ακόμα και ένα άρτιο γραπτό μπορεί να πάρει 9».

Τα καλοκαίρια πίσω από το τιμόνι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επαγγελματική του εμπειρία εκτός πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών εργάστηκε ως οδηγός ταξί, αξιοποιώντας την άδεια και το όχημα του πατέρα του, ο οποίος ασκεί το ίδιο επάγγελμα. Όπως αναφέρει, η επιλογή αυτή ήταν συνειδητή:

«Ήθελα να δω και αυτή τη δουλειά».

Η εμπειρία αυτή, όπως τονίζει, του προσέφερε ουσιαστικά μαθήματα ζωής, φέρνοντάς τον σε άμεση επαφή με ανθρώπους και καταστάσεις διαφορετικές από τον ακαδημαϊκό μικρόκοσμο.

«Συναναστράφηκα με ανθρώπους από τελείως διαφορετικά περιβάλλοντα. Το ταξί με έφερε σε επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα, κάτι που στη Νομική –θέλοντας και μη– συχνά χάνεται, λόγω ενός μικρού ελιτισμού και απομόνωσης».

Κλείνοντας, ο Μάνος Γιαλιαδάκης αποδίδει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της οικογένειάς του, τονίζοντας ότι χωρίς αυτήν η πορεία του δεν θα ήταν εφικτή. «Τίποτα δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τους γονείς μου. Μου έδωσαν τα εφόδια να κυνηγώ τα όνειρά μου και με στήριξαν υλικά και ηθικά σε όλη αυτή τη διαδρομή».