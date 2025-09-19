Κρούσμα φυματίωσης εντοπίστηκε στην περιοχή της Καστοριάς, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση επαγρύπνησης, προκειμένου να εντοπίσουν και να παρακολουθήσουν τις επαφές του ασθενούς. Πρόκειται για έναν άνδρα που διαγνώστηκε θετικός στο μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης και μεταφέρθηκε για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η υγεία του ασθενούς είναι σταθερή και δεν προκαλεί ανησυχία, καθώς ανταποκρίνεται θετικά στην αντιβιοτική θεραπεία που του έχει χορηγηθεί. Οι γιατροί εκφράζουν αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του και επισημαίνουν ότι ο ασθενής δεν είναι πλέον μεταδοτικός, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της νόσου.

Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές ξεκίνησαν την ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς, διενεργώντας εκτενείς εργαστηριακούς ελέγχους σε συγγενείς και συναδέλφους του. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν θετικά, καθώς δεν εντοπίστηκαν άλλες περιπτώσεις με θετικό αποτέλεσμα για τη φυματίωση.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, κ. Λάζαρος Παπαδόπουλος, τόνισε ότι ο ασθενής ακολουθεί την κατάλληλη αγωγή και δεν συνιστά πια κίνδυνο, για τη δημόσια υγεία. Εξήγησε επίσης ότι, αν και κάποια άτομα εκτέθηκαν στον ιό, κανένα από αυτά δεν έχει αναπτύξει ενεργή νόσο.

Η άμεση αντίδραση των υγειονομικών αρχών και η εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών φαίνεται να έχουν περιορίσει το περιστατικό, για την ώρα, χωρίς να προκύψει κάποια νέα ανησυχία για την εξάπλωση του ιού.