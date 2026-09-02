Σε κατάσταση επιφυλακής έχει τεθεί ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, έπειτα από την καταγραφή ενός επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Όπως ανακοίνωσε η δημοτική αρχή, ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε άμεσα και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ως πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του φαινομένου, έχει ήδη εγκατασταθεί ειδική παγίδα σύλληψης ακμαίων κουνουπιών. Η παγίδα θα παραμείνει στο σημείο για ένα 24ωρο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη εντομολογική επιτήρηση.

Αμέσως μετά την απομάκρυνσή της, την Πέμπτη (3 Σεπτεμβρίου 2026) και ώρα 14:00, εξειδικευμένα συνεργεία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου θα προχωρήσουν σε στοχευμένες εργασίες ψεκασμού. Οι παρεμβάσεις θα εστιαστούν στην ευρύτερη περιοχή της οδού Ζαΐμη, καλύπτοντας μια περίμετρο σε ακτίνα 300 μέτρων.

Οδηγίες ασφαλείας προς τους πολίτες

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και η ασφάλεια όλων, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να τηρήσουν πιστά τα παρακάτω προληπτικά μέτρα, τόσο κατά τη διάρκεια των ψεκασμών όσο και για τουλάχιστον τρεις ώρες μετά τη λήξη τους: