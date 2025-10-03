Δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων έχουν καταγραφεί σε αγροκτήματα στην ευρύτερη περιοχή της Παραλίμνης, ανάμεσα σε Νέα Πέλλα και Παλαιά Πέλλα, σύμφωνα με την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας. Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση της νόσου για τους κτηνοτρόφους της περιοχής, ενώ υπάρχει υπόνοια για ένα ακόμη πιθανό κρούσμα.

Παράλληλα, στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, δύο αγροκτήματα εξετάζονται από κτηνιάτρους για πιθανά κρούσματα, με τα αποτελέσματα των ελέγχων να αναμένονται σύντομα.

Στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, όπου στις αρχές Σεπτεμβρίου είχε εντοπιστεί ήδη ένα αγρόκτημα με άρρωστα ζώα, ο κτηνοτρόφος αναμένει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την οριστική οδηγία για τον σφαγιασμό των ζώων. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, δεν κινδυνεύει μέχρι στιγμής η διασπορά της νόσου σε άλλα στάβλους, καθώς οι υπόλοιπες μονάδες βρίσκονται σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων και ο ίδιος έχει προχωρήσει στη σφράγιση του δικού του αγροκτήματος.

Τέλος, κρούσμα ευλογιάς αιγοπροβάτων εντοπίστηκε και στην Πτελέα Κοζάνης, το δεύτερο επιβεβαιωμένο στην περιοχή. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους και εφαρμόζουν τα σχετικά πρωτόκολλα για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου.