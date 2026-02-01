Μια 20χρονη που μπήκε σε σπίτι για να κλέψει, αναγκάστηκε να κρυφτεί μέσα σε… ντουλάπα προκειμένου να αποφύγει τη σύληψη.

Η νεαρή κοπέλα που χθες το μεσημέρι εισέβαλε στο σπίτι ενός ζευγαριού από ανασφάλιστη πόρτα, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, δεν είχε άλλο τρόπο για να γλιτώσει. Πρώτα άρπαξε κοσμήματα και τιμαλφή, και στη συνέχεια προσπάθησε να ξεγλιστρήσει, κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι.

Όμως το ζευγάρι των ενοίκων είχε στο μεταξύ ειδοποιήσει την Αστυνομία και μία ομάδα ΔΙΑΣ έφτασε στο σημείο.

Λίγο αργότερα, ακινητοποίησαν την 20χρονη και με χειροπέδες την οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.

Όπως διαπιστώθηκε, η κατηγορούμενη έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.