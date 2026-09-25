Σοκάρει η καταγγελία κατοίκου του Κρυονερίου, ο οποίος υποστηρίζει ότι δέχθηκε αλλεπάλληλες επιθέσεις από λύκο σε σημείο που απέχει μόλις 100 μέτρα από το νεκροταφείο του χωριού. Ο Θανάσης Λινάρδος περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε, όταν εγκλωβίστηκε από το άγριο ζώο στην είσοδο της δασικής έκτασης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πάλη διήρκεσε περίπου οκτώ λεπτά, με το ζώο να τον δαγκώνει πριν καταφέρει να διαφύγει χάρη στην άμεση παρέμβαση του πατέρα του. Οι ντόπιοι απευθύνουν έκκληση στις αρχές για την άμεση αξιολόγηση του κινδύνου.

Το χρονικό της επίθεσης στην είσοδο του δάσους

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής (18/09), σε ελάχιστη απόσταση από τον οικιστικό ιστό του Κρυονερίου, κοντά στην είσοδο της δασικής έκτασης και μόλις 100 μέτρα από το τοπικό νεκροταφείο.

Ο Θανάσης Λινάρδος βρισκόταν στο βουνό όταν ξαφνικά αντιλήφθηκε την παρουσία του ζώου σε πολύ κοντινή απόσταση. Όπως ο ίδιος περιγράφει:

«Χθες είχα πάει στο βουνό και ξαφνικά κάτι νιώθω από πίσω. Ήταν κρυμμένος ο λύκος. Τρέχω, σταματάω και σταματάει κι αυτός, αλλά κάνει βήματα προς εμένα. Προσπάθησα να τον απομακρύνω φωνάζοντας και πετώντας πέτρες, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μου επιτίθεται. Κρύφτηκα πίσω από ένα δέντρο και προσπαθούσα να αμυνθώ με κλωτσιές».

«Πίστευα ότι θα με κατασπαράξει» – Η μάχη των 8 λεπτών

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο κάτοικος της περιοχής, η αναμέτρηση διήρκεσε περίπου οκτώ λεπτά, κατά τα οποία δέχθηκε «30 με 40 επιθέσεις» από το άγριο ζώο, ενώ ο ίδιος προσπαθούσε απεγνωσμένα να προστατευτεί.

«Του κατάφερα μια δυνατή κλωτσιά στο κεφάλι, πήγα να φύγω και με δάγκωσε στον ποπό. Μετά έτρεξα. Με έσωσε ο πατέρας μου, που ήταν κοντά, ήρθε και με πήρε με το αμάξι. Πονάω. Ήταν φρίκη. Νόμιζα ότι δεν θα σταματήσει μέχρι να με κατασπαράξει».

Μετά τη διάσωσή του, ο κ. Λινάρδος μετέβη σε υγειονομική δομή όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του χορηγήθηκε αντιτετανικό εμβόλιο.

Παράλληλα, ο καταγγέλλων επισημαίνει ότι είχε δει και στο παρελθόν λύκο στην περιοχή, αλλά συνήθως το ζώο απομακρυνόταν, ενώ υποστηρίζει πως πριν από περίπου ενάμιση χρόνο το ίδιο ζώο είχε δαγκώσει ελαφρά άλλον γείτονά του.

Οι κάτοικοι ζητούν παρέμβαση από τον Δήμο και την Περιφέρεια

Η καταγγελία για την επίθεση σε τόσο κοντινή απόσταση από τα πρώτα σπίτια του χωριού έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κατοίκους του Κρυονερίου, οι οποίοι εκφράζουν φόβους για την ασφάλεια των περιπατητών, των παιδιών και των δεσποζόμενων ζώων.

Οι κάτοικοι ζητούν από τον Δήμο Διονύσου, την Περιφέρεια Αττικής και τις αρμόδιες δασικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες, την άμεση επίσημη καταγραφή και διερεύνηση του περιστατικού, καθώς και τη λήψη κατάλληλων μέτρων έτσι ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον παρόμοιο περιστατικό.