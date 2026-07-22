Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) για την φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (21/07) στο Κρυονέρι Αττικής, με αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο ανδρών στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, οι άνδρες προκάλεσαν τη φωτιά από αμέλεια λόγω σπινθήρων κατά τη διάρκεια εργασιών αλλαγής λαμπτήρων.

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση καθώς ο δείκτης κινδύνου βρίσκεται στις κατηγορίες 4 και 5, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται στην ανθρώπινη αμέλεια.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 21 Ιουλίου 2026, στις 19:02, σε δασική έκταση στο Κρυονέρι Αττικής..

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έρευνας που διενήργησε η Δ.Α.Ε.Ε., οι άνδρες ηλικίας 48 και 46 ετών, εκτελούσαν εργασίες αλλαγής λαμπτήρων με τη χρήση καλαθοφόρου οχήματος.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών προκλήθηκαν σπινθήρες, οι οποίοι έπεσαν στο έδαφος και προκάλεσαν την φωτιά.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν αμέσως στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.969 ευρώ.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 4 και 5) και απαγορεύσεις

Σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου, πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία 4 (Πολύ Υψηλός) και 5 (Ακραίος Κίνδυνος) στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται αυστηρά κάθε θερμή εργασία ή δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει σπινθήρα ή ανάφλεξη.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι οι ανακριτικοί υπάλληλοι μπορούν να προβαίνουν σε άμεσες συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου σε όσους διαπιστώνεται ότι οι ενέργειές τους μπορούν να προκαλέσουν φωτιά.

210 συλλήψεις και πρόστιμα 818.000€

Τα στατιστικά στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 21 Ιουλίου 2026 αποτυπώνουν την ένταση των ελέγχων αλλά και την έκταση της ανθρώπινης ανευθυνότητας:

590 διοικητικά πρόστιμα , συνολικού ύψους 290,30 ευρώ .

, συνολικού ύψους . 210 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από τις συλλήψεις, οι 184 (87,62%) αφορούν εγκλήματα από αμέλεια και μόλις οι 26 (12,38%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι τοπικές ανακριτικές υπηρεσίες παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους.

Το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες και τα συνεργεία εργασιών να επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, καθώς η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος και των περιουσιών είναι ευθύνη όλων.