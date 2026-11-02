Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 οι εργαζόμενοι στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ της χώρας, διεκδικώντας την άμεση υπογραφή νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΣΣΕ), ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), οι αποδοχές του κλάδου παραμένουν καθηλωμένες επί 17 συναπτά έτη, ενώ η ημέρα της κινητοποίησης συμπίπτει με την κρίσιμη εκδίκαση στο Εφετείο Αθηνών της προσφυγής για την ακύρωση της απόφασης του ΟΜΕΔ που μπλόκαρε τις πρωτοβάθμιες αυξήσεις.

Στο εφετείο Αθηνών για την ακύρωση της απόφασης του ΟΜΕΔ

Η ημερομηνία της απεργίας επελέγη στοχευμένα, καθώς συμπίπτει χρονικά με την εκδίκαση της προσφυγής που έχει καταθέσει η ΟΣΜΕ ενώπιον του Εφετείου Αθηνών.

Με την εν λόγω νομική ενέργεια, οι εργαζόμενοι ζητούν την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 8/2026 Διαιτητικής Απόφασης της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία, τον Μάιο του 2026, η πρωτοβάθμια Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας είχε εκδώσει απόφαση η οποία προέβλεπε στοιχειώδεις αυξήσεις για τον κλάδο, ωστόσο, η δευτεροβάθμια Πενταμελής Επιτροπή Διαιτησίας προχώρησε στην ανατροπή και ακύρωση της πρωτοβάθμιας κρίσης, απορρίπτοντας την προσφυγή των εργαζομένων ως δήθεν «απαράδεκτη».

Το γεγονός αυτό άφησε εκατοντάδες εργαζομένους χωρίς την παραμικρή ουσιαστική μισθολογική ή θεσμική κάλυψη.

Σκληρή γλώσσα για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις των ΚΤΕΛ

Στην επίσημη ανακοίνωσή τους, τα συνδικάτα των εργαζομένων στρέφουν τα βέλη τους κατά των διοικήσεων των ΚΤΕΛ και του πλαισίου λειτουργίας τους, κάνοντας λόγο για διαχρονική εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου:

«Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ λυμαίνονται υπό διαχρονική κυβερνητική κάλυψη, το δημόσιο έργο της συγκοινωνίας της χώρας μη σεβόμενες το μόχθο των χιλιάδων εργαζομένων και δεν είναι διατεθειμένες να παραχωρήσουν ούτε ελάχιστο μέρος της πίτας την οποία απολαμβάνουν επί σχεδόν ογδόντα (80) χρόνια».

Η ΟΣΜΕ απευθύνει μαζικό κάλεσμα σε όλους τους συναδέλφους του κλάδου ανά την Ελλάδα να συμμετάσχουν καθολικά στην 24ωρη απεργία, διεκδικώντας αξιοπρεπείς μισθούς, διασφάλιση των θέσεων εργασίας και αποκατάσταση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ΟΣΜΕ αναφέρει:

«Η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ) προκηρύσσει 24ωρη Πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 3 Νοέμβρη 2026. Η ημέρα της κινητοποίησης συμπίπτει με την εκδίκαση της προσφυγής της Ομοσπονδίας μας στο Εφετείο Αθηνών, ζητώντας την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 8/2026 Διαιτητικής Απόφασης της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο των ΚΤΕΛ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια παγιωμένη κατάσταση πρωτοφανούς εργοδοτικής ασυδοσίας, αυθαιρεσίας και αδιαλλαξίας. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις των Αστικών και Υπεραστικών ΚΤΕΛ, οι οποίες κατά παραχώρηση της Πολιτείας και με απευθείας αναθέσεις, λυμαίνονται υπό διαχρονική Κυβερνητική κάλυψη, το δημόσιο έργο της συγκοινωνίας της χώρας μη σεβόμενες το μόχθο των χιλιάδων εργαζομένων δεν είναι διατεθειμένες να παραχωρήσουν ούτε ελάχιστο μέρος της πίτας την οποία απολαμβάνουν επί σχεδόν ογδόντα (80) χρόνια».