Οι κτηνοτρόφοι της Λάρισας βρίσκονται σε απόγνωση με την ευλογιά που έχει πλήξει τα αιγοπρόβατά τους. Αποφάσισαν και αυτοί να συμμετέχουν στη διαμαρτυρία των αγροτών.

Σήμερα το μεσημέρι (02/12) πλήθος κτηνοτρόφων συγκεντρώθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης και πέταξε μπροστά από το Αστυνομικό Μέγαρο γάλα, σιτάρι, ζωοτροφές και καλαμπόκι.

Διαμαρτυρήθηκαν έτσι για όσα συμβαίνουν στον κλάδο τους την τελευταία περίοδο.

Δείτε στο βίντεο, έξαλλοι οι κτηνοτρόφοι πετάνε γάλατα μπροστά από το Αστυνομικό Μέγαρο: