Ματαιώνεται η παρέλαση μαθητών, συλλόγων, οργανώσεων και σωματείων για την 28η Οκτωβρίου 2026 στις Κυκλάδες, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, υπό τον φόβο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί άμεση συνέπεια της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας να κηρύξει σε κατάσταση κινητοποίησης “Red Code” την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) των Κυκλάδων.