Ακόμη μία εντυπωσιακή μάχη με τα φουρτουνιασμένα νερά του Αιγαίου έδωσε ο θρυλικός «Σκοπελίτης», αψηφώντας τα ισχυρά μελτέμια που σαρώνουν τις τελευταίες ώρες το σύμπλεγμα των Κυκλάδων.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν κόβουν την ανάσα, με το ιστορικό και αγαπημένο πλοίο των νησιωτών να «χορεύει» πάνω στα τεράστια κύματα. Παρά τις εξαιρετικά αντίξοες καιρικές συνθήκες, με τους θυελλώδεις ανέμους στο πέλαγος να αγγίζουν τοπικά τα 8, ακόμη και τα 9 μποφόρ, ο «Σκοπελίτης» απέδειξε για πολλοστή φορά τη ναυτοσύνη του πληρώματός του και την αντοχή του.

Χωρίς να πτοηθεί από την έντονη θαλασσοταραχή, το πλοίο απέπλευσε κανονικά. Διατηρώντας σταθερά την πορεία του, συνεχίζει να εκτελεί το προγραμματισμένο του δρομολόγιο, αποτελώντας τον ακούραστο συνδετικό κρίκο που κρατά ενωμένα τα νησιά των Κυκλάδων ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.