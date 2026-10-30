Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στην παραλιακή ζώνη. Η ροή των οχημάτων καταγράφεται ιδιαίτερα αργή σε τμήματα της λεωφόρου Ποσειδώνος, καθώς ο κυκλοφοριακός φόρτος έχει αυξηθεί απότομα στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Το σημείο της εμπλοκής

Η μεγαλύτερη δυσχέρεια εντοπίζεται συγκεκριμένα στο ύψος της οδού Αφροδίτης, στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Γλυφάδα. Η παρουσία ενός ακινητοποιημένου οχήματος στο συγκεκριμένο σημείο έχει περιορίσει τη βατότητα του οδοστρώματος, προκαλώντας ουρές και καθυστερήσεις για τους διερχόμενους οδηγούς.

Καθυστερήσεις επίσης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.