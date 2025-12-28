Ανακοινώσεις εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. σχετικές με τα μπλόκα των αγροτών και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στις Εθνικές Οδούς.

Συγκεκριμένα, και όσο αφορά την Στερεά Ελλάδα, από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, ως ακολούθως:

Νόμος Βοιωτίας.

Κάστρο Βοιωτίας, 114,815 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου).

Από σήμερα (28-12-2025) μεσημβρινές ώρες, στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εισέρχονται από τον κόμβο του Μαρτίνου Φθιώτιδας (125,770 χ/θ Α.Θ.Ε.) στον βόρειο παράδρομο Α.Θ.Ε. και από το κόμβο Κάστρου (115 χ/θ Α.Θ.Ε.) εισέρχονται ξανά στον Αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Αθήνα. Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, πραγματοποιείται εκτροπή των οχημάτων από τον Κόμβο του Ακραιφνίου (107 χ/θ Α.Θ.Ε.), τα οχήματα κινούνται στον παράδρομο και από τον κόμβο Κάστρου (115 χ/θ Α.Θ.Ε.) εισέρχονται ξανά στον Αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Λαμία.

Θήβα Βοιωτίας, 89,835 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών)

Από μεσημβρινές ώρες της 26-12-2025, η κυκλοφορία των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων και των λεωφορείων, διεξάγεται επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. από μία λωρίδα κυκλοφορίας, και προς Αθήνα και προς Λαμία.

Νόμος Φθιώτιδας

Λαμία Φθιώτιδας, 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου).

Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης)

Όλα τα οχήματα κινούνται κανονικά, μέσω του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε., και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Θεσσαλία

Σε συνέχεια της από 24-12-2025 ανακοίνωσης, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων επί του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας, από ώρα 12:45 σήμερα (27-12-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας καθώς και των κλάδων εισόδου-εξόδου του Α/Κ Νίκαιας, ισχύουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Α. ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.

i ) Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε., από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:

– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου,

είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).

– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στον ΠΑ.Θ.Ε..

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εκτρέπονται:

είτε στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020),

είτε στον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686)

και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.).

– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020) και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918).

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και όποια εξ αυτών κατευθύνονται προς Αθήνα θα κινούνται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Γ) Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, Βόλο και Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα κατευθύνονται είτε μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς Θεσσαλονίκη, είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας –Βόλου στον Α/Κ Κιλελέρ, ή στον Α/Κ Βελεστίνου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.