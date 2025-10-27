Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σε ισχύ από αύριο (28/10), οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε μετρό και τραμ κατόπιν εντολής της ΕΛΑΣ, λόγω της διεξαγωγής των παρελάσεων, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου του 1940.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη ΣΤΑΣΥ:

– Ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν δίχως να πραγματοποιούν στάση.

– Η γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.

– Η γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ», από τις 9 το πρωί.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα δίκτυα του μετρό και του τραμ, αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

Σε όλους τους Δήμους του Νομού Αττικής θα γίνουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων.

Ειδικότερα στους Δήμους Αθηναίων και Πειραιά, η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διακοπεί ως εξής:

Κλείσιμο:

Δήμος Αθηναίων από τις 09.00 μέχρι το πέρας της παρέλασης:

– Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής, μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

– Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Δήμος Αθηναίων – Καθεδρικός Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών (Δοξολογία), από ώρα 06.00 μέχρι το πέρας της δοξολογίας:

– Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Δήμος Πειραιά από ώρα τις 09.00 μέχρι τις 14.00:

– 34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

– Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

– Βασιλέως Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Γρηγορίου Λαμπράκη.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την μετακίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πηγή: ΑΠΕ