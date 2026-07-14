Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, για εργασίες αποκατάστασης στην Άνω Διάβαση στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Πύρνας, θα ισχύουν τα πιο κάτω:

Από τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου έως τις 05:00 το πρωί της Πέμπτης 16 Ιουλίου, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Λαμία (από το 17,4ο έως το 18,5ο χλμ.).

Η διαδρομή παράκαμψης: Οι οδηγοί θα βγαίνουν από τον αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Πύρνας και, ακολουθώντας τις πινακίδες σήμανσης, θα κινούνται μέσω του δεξιού παράδρομου για να εισέλθουν ξανά στην ΑΘΕ από τον Α/Κ Καλυφτάκη.

Φάση Β: Κλείσιμο προς Αθήνα (Πέμπτη 16 Ιουλίου)

Από τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης 16 Ιουλίου έως τις 05:00 το πρωί της Παρασκευής 17 Ιουλίου, θα αποκλειστεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα (από το 21,9ο έως το 19,2ο χλμ.).

Η διαδρομή παράκαμψης: Τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Α/Κ Πύρνας και θα οδηγούνται μέσω του αριστερού παράδρομου προς τον Α/Κ Τατοΐου, από όπου και θα εισέρχονται ξανά στον αυτοκινητόδρομο.

Φάσεις Γ & Δ: Στένωση λωρίδων έως την 1η Σεπτεμβρίου

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των πρώτων ολικών αποκλεισμών, θα τεθούν σε ισχύ μακροχρόνιες στενώσεις λωρίδων τις καθημερινές (Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 22:00 έως τις 06:00 του επόμενου πρωινού):

– Ρεύμα προς Λαμία (Από 16/7 στις 05:00 έως 1/9 στις 06:00): Στένωση λωρίδων από το 18,54ο χλμ. έως το 18,95ο χλμ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από 3 ελεύθερες λωρίδες.

– Ρεύμα προς Αθήνα (Από 17/7 στις 05:00 έως 1/9 στις 05:00): Στένωση λωρίδων από το 19ο χλμ. έως το 18,59ο χλμ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται επίσης από 3 ελεύθερες λωρίδες.

Σημείωση: Εάν οι τεχνικές εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα από το αναμενόμενο, η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο θα αποκατασταθεί άμεσα.

Οδηγίες προς τους οδηγούς

Η «Νέα Οδός» έχει μεριμνήσει για την τοποθέτηση της κατάλληλης εργοταξιακής σήμανσης με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση και την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να συμμορφώνονται απόλυτα με τις υποδείξεις των οδικών σημάτων της περιοχής.