Κυκλοφοριακά προβλήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής έχουν προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ήμερου Πεύκου, στην περιοχή του Πικερμίου.

Επίσης, λόγω συσσώρευσης υδάτων στο ύψος του 63ου χιλιομέτρου της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στη Βοιωτία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, από τον κόμβο Οινόης-Δηλεσίου, στο ρεύμα προς Λαμία.

Παράλληλα, στην περιοχή Πολυδένδρι του Ωρωπού έχει διακοπεί, λόγω συσσώρευσης υδάτων, η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Δημητρίου, από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη. Για τον ίδιο λόγο έχει διακοπεί και η κυκλοφορία στην παραλία του Μαρκόπουλου στο ύψος της οδού Λεμεσού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία καταγράφεται επίσης, λόγω συσσώρευσης υδάτων, σε τρία σημεία της Λεωφόρου Ποσειδώνος: