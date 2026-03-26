Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Αττική Οδό, από το βράδυ της Πέμπτης (26/3) έως και το πρωί της Παρασκευής (27/3), λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κλειστές θα παραμείνουν η έξοδος και η είσοδος του Κόμβου Υ8 προς Παλλήνη της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού στην κατεύθυνση προς Κατεχάκη – Αθήνα – Ελευσίνα, από τις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης (26/03) έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής (27/03).

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού θα λειτουργεί παράκαμψη με σχετική σήμανση, από και προς την περιοχή της Παλλήνης.