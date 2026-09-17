Λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων με την επωνυμία «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο», το Σάββατο 19-9-2026 και από ώρα 20.00΄έως την Κυριακή 20-9-2026 και ώρα 23.00΄, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους κατωτέρω οδικούς άξονες, περιοχής Δήμου Αθηναίων:

• Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Καρ. Σερβίας, καθ΄όλο το μήκος της.

• Περικλέους, καθ΄όλο το μήκος της.

• Αθηναΐδος, καθ΄όλο το μήκος της.

• Αγ. Ειρήνης, καθ΄όλο το μήκος της.

• Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ερμού και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθηνάς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.