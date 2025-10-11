Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας έγινε σήμερα (11/10) στο Χαϊδάρι, στην οδό Στρατάρχου Καραϊσκάκη, λόγω πτώσης εναερίων καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο τμήμα του δρόμου από την διασταύρωση με την οδό Μαγνησίας έως την οδό Ηπείρου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν τα συνεργεία για την απομάκρυνση των καλωδίων και την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των Αρχών και να προτιμούν εναλλακτικές διαδρομές, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη και να δοθεί ξανά ο δρόμος στην κυκλοφορία.