Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν ενόψει της διεξαγωγής της Υπερειδικής Διαδρομής του «EKO RALLY ACROPOLIS 2026», την ερχόμενη Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Στο πλαίσιο της ασφαλούς διεξαγωγής της Υπερειδικής Διαδρομής του «EKO RALLY ACROPOLIS 2026», θα πραγματοποιηθούν ευρύτερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή πέριξ του “The Ellinikon” στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων την Πέμπτη 25-6-2026 κατά τις ώρες 08:00΄ έως 22:00΄, στις κατωτέρω οδούς:

• Αεροπορίας, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου «The Ellinikon».

• Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29ης οδού και εισόδου «The Ellinikon».

Για την διευκόλυνση των θεατών και την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, παρακαλούμε τους θεατές:

• Να επιλέξουν για την προσέλευση και την αποχώρησή τους από την περιοχή τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μετρό, Τραμ, Λεωφορεία).

• Να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, της Λεωφόρου Αλίμου και της Λεωφόρου Ποσειδώνος, για την αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

• Να σταθμεύουν τα οχήματά τους αποκλειστικά σε σημεία όπου επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.