Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, προβλέπεται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την Πρωτοχρονιά που θα πραγματοποιηθούν τόσο στην Πλατεία Συντάγματος και στο Πεδίον του Άρεως.

Από τις 20:00 της 31ης Δεκεμβρίου 2025 έως τη λήξη των εκδηλώσεων την 1η Ιανουαρίου 2026, στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η κυκλοφορία θα διαμορφωθεί ως εξής:

Λ. Β. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.

Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.

Λ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λ. Αμαλίας και Δ. Αρεοπαγίτου.

Μαυρομματαίων, σε όλο το μήκος της.

Πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος της.

Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμερικής και Β. Γεωργίου Α΄ και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.