Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουν το προσεχές Σαββατοκύριακο, 20 και 21 Ιουνίου, στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου.

Οι ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν λόγω εκτέλεσης εργασιών από τις 5 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, και προβλέπουν προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Κηφισίας, από το ύψος της οδού Ευβοίας έως το ύψος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου, στο ρεύμα της ανόδου (προς Κηφισιά), στο Δήμο Αμαρουσίου.

«Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον, μη καταληφθέν, πλάτος του οδοστρώματος, με τη βοήθεια σηματωρών», αναφέρει η Τροχαία σε ανακοίνωσή της και απευθύνει παράκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την προσωρινή οδική σήμανση.