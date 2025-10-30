Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (30/10) στους δρόμους της Αθήνας, με την κίνηση να είναι για μία ακόμη ημέρα «ασφυκτική» στις λεωφόρους Κηφισού και Κηφισίας.

Κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται επίσης τόσο στην Αττική Οδό, όσο και στο κέντρο της Αθήνας.

Πού υπάρχει αυξημένη κίνηση το πρωί της Πέμπτης 30/10

Και στα δύο ρεύματα του Κηφισού

Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις άνω των 30′ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία

Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα με καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας

Στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας από τον Άγιο Στέφανο προς το κέντρο

Στην έξοδο και την είσοδο της Αθηνών-Λαμίας

Στην Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

Στη Μεσογείων από Αγία Παρασκευή προς το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

Στην άνοδο και την κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας

Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου

Στους δρόμους πέριξ του Συντάγματος (Σταδίου, Φιλελλήνων, Βασιλίσσης Αμαλίας»

Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από τον Άλιμο προς τη Μαρίνα Φλοίσβου

Στους δρόμους που οδηγούν προς το λιμάνι του Πειραιά