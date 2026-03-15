Αυξημένη κυκλοφορία καταγράφεται στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Ελληνικού, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, μετά από καραμπόλα πέντε οχημάτων που σηνέβη στις 12:30 περίπου της Κυριακής 15/3.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι από το τροχαίο δεν υπάρχουν τραυματίες, ωστόσο η κίνηση στο σημείο πραγματοποιείται με δυσκολία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται στην παραλιακή λεωφόρο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες ρυθμίζουν την κυκλοφορία και συντονίζουν την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.