Ιδιαίτερα αυξημένη είναι για μια ακόμη ημέρα η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου της Αττικής, όπου παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται και σήμερα το πρωί στις βασικές οδικές αρτηρίες, ήτοι στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δυο ρεύματα από το ύψος των ΚΤΕΛ Κηφισού μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και την έξοδο της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Τροχαία, αυξημένη είναι η κίνηση και στα ακόλουθα σημεία:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος), Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος), Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος), Λ. Αλεξάνδρας, Λ. Μεσογείων, Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη), Λεωφόρος Κηφισίας (και στα δύο ρεύματα), Βασιλίσσης Σοφίας (και στα δύο ρεύματα), Λεωφόρος Συγγρού (άνοδος), Σταδίου, Βασιλίσσης Αμαλίας, Λεωφόρος Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά), Λεωφόρος Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα), Λεωφόρος Σχιστού (Προς ΝΕΟΑΚ)

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Παράλληλα, με δυσκολία κινούνται τα οχήματα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.