Η κίνηση στους δρόμους είναι αρκετά αυξημένη αυτή τη στιγμή. Η κάθοδος του Κηφισού αντιμετωπίζει προβλήματα εξαιτίας κάποιων τροχαίων να έχουν προκληθεί.

Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν επίσης προβλήματα στην κυκλοφορία, κυρίως στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Η κίνηση στο κέντρο οφείλεται στη πορεία που είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 18:00 το απόγευμα, στην μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Τέλος, η Λεωφόρος Κηφισίας είναι «κόκκινη» σε κάποια σημεία στην άνοδο και την κάθοδο, χωρίς να έχει δημιουργηθεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Δείτε φωτογραφία από την κίνηση αυτή τη στιγμή:

Δείτε εδώ live την κίνηση.

Ζωντανά η κίνηση στο 17ο χιλιόμετρο Αθηνών-Λαμίας:

Ζωντανά η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας – Ύψος Κολλεγίου:

Κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα»

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε στις 9 το πρωί, ενώ ο σταθμός «Σύνταγμα» έκλεισε στις 11 το πρωί, και θα παραμείνει κλειστός μέχρι τις 3 το μεσημέρι, για να ανοίξει ξανά στις 5 το απόγευμα.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς να κάνουν στάση και αυτό έχει οδηγήσει επίσης στην κυκλοφοριακή συμφόρηση.